Powrót do szkoły. Podkarpacie: w placówkach zawieszono zajęcia. Zakażeni nauczyciele i uczniowie

Zajęcia stacjonarne zostały zawieszone całkowicie do 30 stycznia m.in. dla sześciorga uczniów w Szkole Podstawowej w Dobkowicach w pow. jarosławskim.

Z kolei częściowo, czyli dla pojedynczych oddziałów, zajęcia zostały zawieszone do 29 stycznia w trzech szkołach podstawowych dla łącznie 66 uczniów. Są to szkoły: w Zamiechowie (pow. jarosławski) – 7 uczniów, w Woli Mieleckiej (pow. mielecki) – 22 uczniów i w Krośnie – 37 uczniów.

Koronawirus daje się także we znaki placówkom oświatowym w Wielkopolsce. Naukę w systemie hybrydowym wprowadzono w 28 szkołach podstawowych i jednej branżowej szkole specjalnej.

Powrót do szkoły. Kiedy starsi uczniowie zaczną zajęcia stacjonarne?

Od 18 stycznia uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach w ścisłym reżimie sanitarnym.

Nauka stacjonarna w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach średnich jest nadal zawieszona - do 31 stycznia.

Nowy wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski ocenił w poniedziałek na antenie Radia Łódź, że bardzo realne są zapowiedzi ministra edukacji Przemysława Czarnka o powrocie do szkół kolejnych grup uczniów w lutym. Wiceminister zastrzegł jednak, że stanie się to, jeśli do ministerstwa dotrą korzystne dane i prognozy epidemiczne.