Powrót do szkoły. Przemysław Czarnek o dalszych planach MEN

Przemysław Czarnek był gościem programu "O co chodzi" na antenie TVP Info. Polityk opisywał, jak według danych MEN wygląda obecnie sytuacja w polskich szkołach.

Powrót do szkoły. Dalsze decyzje zależne od danych o zakażeniach

Minister edukacji i nauki poinformował, że do trybu stacjonarnego wróciło 99,5 proc. wszystkich szkół, w których prowadzona jest nauka w klasach I-III. Jednocześnie stwierdził, że resort przygląda się sytuacji epidemicznej i na jej podstawie podejmowane będą decyzje dotyczące powrotu do szkół pozostałych uczniów.

- Jeśli stabilizacja zakażeń będzie się utrzymywała na tym poziomie, to w ciągu najbliższych tygodni będziemy wnioskować do epidemiologów o opinię na temat powrotu do szkół przynajmniej maturzystów i ósmoklasistów - powiedział Przemysław Czarnek.