Powrót do szkół. To jednak możliwe? Prof. Fal przedstawił sytuację

Powrót dzieci do szkół już w maju? - Poszły w tej chwili te najmniejsze dzieciaki. Obserwujmy tę sytuację przez 10 dni, dwa tygodnie. Jeśli nie będzie z tego wynikało nic niepokojącego, puśćmy następną grupę wiekową - powiedział w programie "Newsroom" prof. Andrzej Fal. Stwierdził, że powinno się uniknąć błędu, naszego i nie tylko, z września, gdy wszystkie roczniki jednego dnia poszły do szkoły. - Skończyło się to niestety dużym jesiennym wzrostem zachorowań w całej Europie - podkreślił. Ocenił, że teraz "robimy to w sposób bardziej merytorycznie zasadny".

