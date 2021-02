Powrót do szkół. Sławomir Broniarz zabrał głos: konieczne szczepienia

Sławomir Broniarz był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Prezes ZNP odniósł się do tematu powrotu dzieci do szkół. - To jest zła wiadomość, że dzieci i młodzież nie mogą wrócić do szkół, ale wydaję mi się, że z punktu widzenia tego, co jest najważniejsze, czyli zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz pracowników oświaty, to pewnie żadnej innej opcji być nie mogło - powiedział prezes ZNP. Według Sławomira Broniarza powrót dzieci to szkół musi być uwarunkowany m.in. masowymi szczepieniami nauczycieli. Prezes ZNP odniósł się także do pomysłu szczepień na COVID-19 maturzystów oraz ósmoklasistów. - Redakcja Wirtualnej Polski może do zaproponować ministrowi zdrowia - odrzekł Broniarz. - Większość maturzystów to osoby pełnoletnie, które mają możliwość samostanowienia i decydowania o sobie. Wydaje mi się, że gdybyśmy taką debatę przeprowadzili, a przede wszystkim skutecznie przekonali interesariuszy i zrealizowali to szczepienie, to ja uważam, że to wcale nie byłoby złe rozwiązanie, dlatego że to także im daje poczucie bezpieczeństwa i nauczycielom - dodał prezes ZNP. - Póki co, takiej dyskusji, takiej propozycji nie było - dodał gość Wirtualnej Polski.

