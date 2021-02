Powrót do szkół. Prof. Krzysztof Simon o terminie decyzji. "Trzeba to zrobić"

Powrót uczniów starszych klas do nauki stacjonarnej w szkołach nadal nie jest przewidywany w działaniach rządu. Zdaniem prof. Krzysztofa Simona z Rady Medycznej przy premierze nauka zdalna źle wpływa na nastolatków, więc powinni oni wrócić do szkół przed wakacjami, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna. - Trzeba to zrobić. Po otwarciu szkół dla klas I-III nie widać, żeby był gwałtowny wzrost zakażeń - mówił prof. Simon w programie "Newsroom" WP. Gość Patrycjusza Wyżgi wyjaśnił, że ważna będzie ocena wpływu na rozprzestrzenianie się wirusa po zmianach w obostrzeniach z 12 lutego, czyli m.in. po otwarciu hoteli i basenów. - Trzeba odczekać dwa, trzy tygodnie, bo jak będzie 14 tys. zachorowań dziennie, to nikt nie będzie mówił o otwarciu - zastrzegł prof. Krzysztof Simon.

