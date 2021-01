Powrót do szkół. Minister zdrowia zdradził rekomendację dla Mateusza Morawieckiego

Adam Niedzielski tłumaczył, że decyzję o tym, czy nauczanie zdalne zostanie przedłużone dla klas 4-8 podejmie premier Mateusz Morawiecki. Minister zdrowia przyznał, że będzie rekomendował szefowi rządu brak powrotu do szkół tych uczniów i przedłużenie obostrzeń w tej kwestii, o co najmniej dwa tygodnie. - Namawiam wszystkich kolegów w rządzie do tego, aby te kroki odmrażające wykonywać w sposób bardzo ostrożny - mówi Niedzielski. Polityk zwraca uwagę, że w Europie wciąż realne jest widmo trzeciej fali koronawirusa. Uważa, że sytuacja "nie wygląda tam różowo". Minister zdrowia podkreśla, że nie można walczyć z trzecią falą podczas akcji szczepień na COVID. Przypomina, że część nauczycieli przeszła badania przesiewowe i trzeba odczekać trochę czasu, aby zobaczyć efekt powrotu do szkół dzieci z klas 1-3. Kolejne testy przesiewowe wśród pedagogów mają się odbyć w połowie lutego.

