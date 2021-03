Powrót do szkół. Minister zdrowia o zdalnym nauczaniu

Adam Niedzielski na konferencji prasowej poinformował, że lockdown ponownie będzie obowiązywał na terenie całego kraju. Minister zdrowia przekazał również "najważniejszą informację z punktu widzenia rodziców i dzieci". W całej Polsce znowu będą obowiązywać niektóre obostrzenia. - Niestety, musimy wrócić do zdalnego nauczania w klasach I-III - powiedział polityk.

Powrót do szkół. Zdalne nauczanie w szkołach na najbliższe trzy tygodnie

Powrót do szkół w takiej formie nauczania jest spowodowany przede wszystkim faktem, że w najbliższym czasie będzie przerwa związana z Wielkanocą. - Ta nauka i tak przez najbliższe tygodnie będzie naznaczona kwestią ferii - tłumaczył Niedzielski. Obostrzenia w postaci nauczania zdalnego zostaną wprowadzone na najbliższe trzy tygodnie, czyli do 9 kwietnia.

Minister zdrowia dodał, że decyzja ws. dalszego sposobu kształcenia zapadnie po świętach. Powiedział, że najprawdopodobniej będzie miał miejsce powrót do nauki w formie hybrydowej. - To jest taka decyzja przejściowa i mam nadzieję skuteczna, bo jeśli patrzymy sobie na statystyki, które opisują możliwość tłumienia rozwoju pandemii, to szkoły są elementem, który pomaga zredukować stopień zarażania się - podsumował polityk.