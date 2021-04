Powrót do szkół. Dr Grzesiowski zabrał głos

Dr Paweł Grzesiowski był gościem Agnieszki Kopacz w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Immunolog i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19 był pytany m.in. o decyzję rządu ws. szczepień osób niepełnosprawnych. Jak przekazał Michał Dworczyk, od 10 maja osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały pierwszeństwo szczepienia w punktach szczepień powszechnych. Dr Grzesiowski przyznał, że to jest dla niego kwestia wstydliwa, bo nie rozumie, dlaczego te szczepienia mają się odbywać dopiero od 10 maja. Podczas rozmowy pojawiła się również kwestia powrotu do szkół – czy przyniesie kolejną falę zakażeń? Gość WP nie ma wątpliwości. – Tak, oczywiście – odparł dr Grzesiowski. - Liczę na to, że będzie dni nauki w szkołach na tyle mało, że nie przerodzi się w odwrotną falę – dodał ekspert.

