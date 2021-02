Powrót do szkół 2021. Jest nowy pomysł nauczania

Po ostatniej konferencji prasowej Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka wiemy, że uczniowie muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość . Do końca lutego uczniowie nie powrócą do szkół z wyjątkiem klas I-III szkół podstawowych. Minister Edukacji i Nauki wspomniał o nowym rozwiązaniu nauczania.

Powrót do szkół. Nauka na suwak, co oznacza?

Podczas czwartkowej konferencji szef resortu edukacji wspomniał o kolejnym, nowym rozwiązaniu. Nauka na suwak w szkołach oznaczałaby, że uczniowie przychodziliby do szkoły naprzemiennie. Dzięki temu uczniowie by się nie mieszali. Choć to rozwiązanie w pierwszej chwili brzmi całkiem sensownie, to niesie za sobą kolejne utrudnienia.

Powrót do szkół. Padła odpowiedź. To rozzłości wielu rodziców

Powrót do szkół. Trzeba to robić etapami

O powrót do szkół starszych uczniów zapytała też Wirtualna Polska prof. Krzysztofa Simona z Rady Medycznej ds. epidemii, która działa przy premierze. Lekarz uważa, że szkoły trzeba otworzyć jeszcze przed wakacjami, ponieważ nauka zdalna nie wpływa zbyt dobrze na nastolatków. W wywiadzie dla WP prof.Krzysztof Simon potwierdził, że powrót do szkół najmłodszych uczniów nie przyczynił się do gwałtownego wzrostu zakażeń koronawirusem. Radzi jednak, by szkoły otwierać etapami, co 2-3 tygodnie.