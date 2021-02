Prof. Krzysztof Simon otrzymuje groźby. Sprawą zajęła się policja

Prof. Krzysztof Simon nie boi się mocnych słów - lekarz wielokrotnie otwarcie krytykował antyszczepionkowców oraz osoby wątpiące w pandemię koronawirusa. Wojewódzki konsultant ds. chorób zakaźnych nazwał też "agresywną dziczą" osoby, które nie przestrzegają żadnych restrykcji covidowych, co przekładało się na wzrost zachorowań.

- Trzeba nosić maskę w zamkniętych pomieszczeniach i koniec. Byłem na wakacjach, w hotelu weszło do windy kliku bezczelnych mięśniaków, żaden z nich nie miał maseczki. Jak z nimi rozmawiać? Zwróciłem uwagę, dostałem maila z groźbami śmierci, które nie nadają się do zacytowania. Gdzie my żyjemy? - mówił w rozmowie z WP prof. Krzysztof Simon.