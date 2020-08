Koronawirus w Polsce. Uderzył ekspedientkę, bo zwróciła mu uwagę, że nie ma maseczki

Atak na pracownicę sklepu miał miejsce w środę ok godziny 14.00 w osiedlowym sklepie na ul. Baczyńskiego w Bydgoszczy.

Niedługo później agresywny klient wrócił - tym razem w maseczce - i chciał kupić piwo. Kobieta powiedziała mu, że za to jak się wobec niej zachował nie powinna go w ogóle obsługiwać. To wywołało jeszcze większy gniew mężczyzny. Popchnął kobietę i uderzył ją pięścią w twarz. Ekspedientka nieprzytomna osunęła się na podłogę, a napastnik wyszedł ze sklepu.