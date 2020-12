Prof. Simon: "otrzymuję serdeczne życzenia śmierci za propagowanie szczepień ochronnych przeciw COVID-19"

- Właśnie dostałem pocztą, oprócz licznych życzeń, kwiatów i pierników od pacjentów zachęcających nas do pracy, "serdeczne życzenia śmierci za propagowanie szczepień ochronnych przeciw COVID-19", groźbę wysadzenia klinki i zabójstwa mojej osoby - mówi prof. Simon. - Nieźle jak na jeden dzień. A wszystko dlatego, że działamy i optujemy za ratowaniem życia ludzkiego - dodaje.

Koronawirus. Prof. Simon "Ten wirus się nigdy nie skończy. On się utrwalił"

W tej samej rozmowie prof. Krzysztof Simon wskazuje jednocześnie, że nie obawia się gróźb i podobnie jak wielu innych lekarzy, którzy "rzetelnie wykonują swój zawód", dalej będzie namawiał Polaków do tego, by się szczepili. - To jedyna metoda walki z pandemią koronawirusa - podkreśla.