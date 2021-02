Przemysław Czarnek faworyzuje prorządowe pisma? Minister odpiera zarzuty

Przemysław Czarnek zmienił hierarchę pism naukowych w Polsce. To wpływa na wartość publikacji naukowca, który stara się o awans. Stanowi również element oceny poziomu dyscypliny, co ma znaczenie przy podziale pieniędzy na naukę. Dotychczas największą wagę miały periodyki zagraniczne niż polskie. W górę poszły m.in. te pisma, w których publikował obecny minister edukacji i nauki.

Punktacja czasopism. Doceniony m.in. KUL

Bardziej cenione stały się pisma religijne oraz związane z teologią, filozofią i prawem kanonicznym. W ogonie znalazły się dziedziny związane z inżynierią chemiczną, matematyką czy informatyką. To właśnie przez to z resortu Czarnka miała odejść wiceminister Anna Budzanowska, która miała nie chcieć firmować takich działań. Ministerstwo zapewnia, że decyzja zapadła wcześniej, a takie twierdzenie jest nadużyciem.

Przemysław Czarnek wyjaśnia zmianę hierarchii pism naukowych

Minister tłumaczy, że reforma nastąpiła po to, aby "naukowcy mieli większe możliwości i łatwiejszą drogę do publikowania swoich wyników badań". Apelować miało o to wiele ośrodków. Polityk dodał, że trzeba zmieniać to, że wydawane są ogromne pieniądze na publikacje zagraniczne, a potem płacić za dostęp do Wirtualnej Biblioteki Nauki. Czarnek broni się, że niedawno był atakowany za to, że w ogóle nie publikował. Przypomina, że od habilitacji opublikował osiem artykułów.