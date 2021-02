Powrót do szkół 2021. Co zmieni się w najbliższych tygodniach?

Kiedy powrót do szkół i nauki stacjonarnej?

Jak na razie powrót do szkół dotyczy tylko najmłodszych uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych. Pozostali nadal uczą się w trybie zdalnym. W ostatnich dniach pojawiła się jednak nieoficjalna informacja, że rząd rozważa powrót do szkół dla ósmoklasistów i maturzystów . Są to uczniowie, którzy już wiosną tego roku będą przystępowali do ważnych egzaminów. Według ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka, taki wariant jest możliwy. Wszystko jednak będzie zależało od tego, jak będą przebiegały szczepienia i testy wśród nauczycieli.

Przez najbliższe dwa tygodnie obecna sytuacja nie ulegnie jednak zmianie i na powrót do szkół najprawdopodobniej nie ma jeszcze co liczyć . Szczepienia dla nauczycieli ruszyły 12 lutego. W poniedziałek 15 lutego rozpocznie się rejestracja kolejnych nauczycieli na szczepienia.

Powrót do szkół. Trzeba to robić etapami

O powrót do szkół starszych uczniów zapytała też Wirtualna Polska prof. Krzysztofa Simona z Rady Medycznej ds. epidemii, która działa przy premierze. Lekarz uważa, że szkoły trzeba otworzyć jeszcze przed wakacjami, ponieważ nauka zdalna nie wpływa zbyt dobrze na nastolatków. W wywiadzie dla WP prof.Krzysztof Simon potwierdził, że powrót do szkół najmłodszych uczniów nie przyczynił się do gwałtownego wzrostu zakażeń koronawirusem. Radzi jednak, by szkoły otwierać etapami, co 2-3 tygodnie.