Powrót do poboru? Siewiera mówi o "obowiązkowej służbie obywatelskiej"

- Nie do końca rozumiem, dlaczego ta debata jest dla nas tak trudna - wyznał Siewiera podczas rozmowy na youtubowym kanale This is IT. Jego zdaniem, prawdopodobnie wynika to z naszej historycznej wizji armii, wzorowanej na modelu sowieckim, który charakteryzował się przemocą, łamaniem praw człowieka i dyscypliną służącą nie tyle porządkowi, co realizacji przemocowych zwyczajów, takich jak fala.