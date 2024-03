Czarnek starł się z dziennikarzem. "Chłopie, potrafisz słuchać?"

- Chłopie, czy ty potrafisz wysłuchać do końca... ? Stary, jak ja coś mówię, to ty musisz wysłuchać do końca (...) Zachowujesz się troszeczkę, jak gówniarz. Zaczekaj do końca aż wyjaśnię (...). Jak będziesz przerywał, to nie będę z tobą rozmawiał - powiedział wyraźnie zirytowany Czarnek.