Powodzianie kpią z władz. Otworzyli coś, czego nie ma

Przy zniszczonym moście nad Białą Lądecką zebrali się w piątek mieszkańcy Stronia Śląskiego. Dokonali "symbolicznego otwarcia" mostu tymczasowego, który - zgodnie z zapewnieniami marszałka województwa dolnośląskiego Pawła Gancarza - miał zostać uruchomiony do końca 2024 roku. Ale nie powstał.

- Widzimy niewidoczny most i idącego po nim niewidocznego marszałka województwa - śmiał się jeden z organizatorów happeningu.

Dla mieszkańców brak mostu to spore utrudnienie, gdyż by dostać się do drugiej części miasteczka muszą sporo nadrabiać trasy.