Stronie Śląskie miesiąc po powodzi. "Zaraz zima, a jesteśmy bez ogrzewania, brakuje pieniędzy"

- W pierwszej wersji mówili, że wrócimy do świąt. Potem, że do 30 października, teraz mowa o listopadzie. Nie ma wody, nie ma kanalizacji, ciepła - mówi starsze małżeństwo, które akurat wchodzi do klatki schodowej. Na szklanych drzwiach wyraźny napis "No Go", ale oni się nim nie przejmują.