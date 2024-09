Powódź zalała apteki. Wiceminister zdrowia przyznaje: to jest problem

Ministerstwo Zdrowia zaplanowało dodatkową akcję szczepień dla powodzian. Jak ta akcja przebiega? - z takim pytaniem do wiceministra zdrowia Wojciecha Koniecznego zwrócił się prowadzący program specjalny WP MIchał Wróblewski. - To Główny Inspektor Sanitarny się tym zajmuje. Są to szczepionki przeciwko durowi brzusznemu i tężcowi. Są to podstawowe szczepienia, które są dostarczane na teren, gdzie jest taka pomoc wymagana. To koordynują urzędy wojewódzkie i osoby na miejscu. Jest zgłaszane zapotrzebowanie i odpowiednia liczba szczepionek jest kierowana. Dotyczy to osób, które ucierpiały podczas powodzi oraz personelu, który bierze udział w akcji ratunkowej - odparł wiceminister. - A jak wygląda sytuacja z aptekami na zalanych terenach, czy ich dostępność została ograniczona? - dopytywał prowadzący program. - Jest ograniczona, ponieważ jeśli apteka została zalana, leki miały kontakt z wodą, to nie nadają się one do użycia - odparł gość programu. - To jest problem, ale dostępność do leków poprawia się z dnia na dzień - zapewnił wiceminister Wojciech Konieczny, wyliczając działania resortu, które mają pomóc w tej sprawie.