Powódź na południu. Ekspert: Mamy jednocześnie dwa kataklizmy

Zaledwie tydzień temu, 10 września, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informował o rekordowo niskim stanie wody w Wiśle w Warszawie. - Czy ta sytuacja teraz, po opadach na południu Polski, jakoś się zmieni? - z takim pytaniem Patryk Michalski, prowadzący program specjalny w Wirtualnej Polsce, zwrócił się do Grzegorza Walijewskiego, zastępcy dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju IMGW-PiB. - W dorzeczy Wisły też mieliśmy opady, mniejsze niż w dorzeczu Odry, bo około 200 litrów na metr kwadratowy. W górnej części województwa śląskiego i małopolskiego, do Goczałkowic, mamy przekroczone stany alarmowe, poniżej są stany ostrzegawcze, np. w Krakowie. Ta woda będzie spływać, za mniej więcej pięć, siedem dni ona dopłynie do Warszawy - stwierdził gość programu. Ocenił jednak, że poziom wody w Wiśle nie przekroczy 300 centymetrów i będzie poniżej stanu ostrzegawczego. - Susza oraz powódź, to są dwa kataklizmy, które w Polsce występują jednocześnie. W Polsce centralnej, północnej i północno-wschodniej cały czas są aktualne ostrzeżenia przed suszą, natomiast na południu, południowym zachodzie są przekroczone stany alarmowe na ponad 90 stacjach wodowskazowych dodał. - Troszeczkę to wezbranie, które będzie szło środkową częścią Wisły poprawi tę sytuację z suszą, ale tylko na Wiśle. Na wszystkich dopływach na północy i na wschodzie od Warszawy, niestety będzie nadal sucho. Mamy w tym momencie dwa kataklizmy bardzo poważne w naszym kraju - ocenił Grzegorz Walijewski.