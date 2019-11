Powódź i śmierć w Wenecji. Mojżesz nie uratował świętego Marka. Powodem korupcja

Po katastrofalnej powodzi w Wenecji, która omal nie zniszczyła bazyliki św. Marka, Włosi winą obarczają "Mojżesza", czyli gigantyczny i kosztowny system zapobiegania zalaniom. Budowany od lat system nie został jednak ukończony, bo politycy brali łapówki.

Mojżesz - po włosku Mosè - to Elektromechaniczny Moduł Eksperymentalny (Modulo Sperimentale Elettromeccanico, MOSE). To system 76 zdalnie sterowanych zapór, który - na wzór biblijnego proroka - miał ocalić Wenecję od wody: coraz wyższych przypływów i podnoszącego się poziomu morza.

Dlaczego Mojżesz nie uchronił Wenecji

Środowy przypływ był drugim najwyższym w historii miasta. Ale wszystko wskazuje na to, że "wysoka woda" - jak nazywają te powodzie Włosi - może pustoszyć Wenecję wiele razy. Przynajmniej od lat 80-tych częstotliwość i intensywność katastrof się zwiększa. A do tego dochodzi podnoszący się poziom mórz powodowany globalnym ociepleniem. Ratunkiem dla Wenecji miał być właśnie Mojżesz. Dlaczego nie był?

Do dziś, w sprawie dokonano 35 zatrzymań, zaś wyroki usłyszeli już politycy związani z partią Forza Italia Silvio Berlusconiego. To prezydent regionu Giancarlo Galan (2 lata i 10 miesięcy więzienia) oraz były minister środowiska i infrastruktury Altero Matteoli (4 lata). Pieniądze defraudowano na różne sposoby: zawyżano koszty, wręczano łapówki, tworzono fikcyjne faktury. W rezultacie, projekt, który miał zostać ukończony już w ubiegłym roku, jest opóźniony o przynajmniej cztery lata i kosztuje 7 razy więcej niż według pierwotnych wycen.

Wyścig z czasem

Niektórzy eksperci twierdzą, że to i tak zbyt optymistyczne szacunki, a projekt nie zostanie ukończony do 2022. Pytanie, czy to wystarczy, by uratować weneckie skarby włoskiej kultury, pozostaje jednak otwarte.