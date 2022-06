Powiedział to wprost przy Putinie. "Nie uznajemy"

Kazachstan w sprawie wojny

Przypomnijmy, że Kazachstan negatywnie odniósł się do prośby Kremla, aby jego wojska pomogły Rosji w inwazji na Ukrainę. Co więcej, władze tego kraju od razu informowały, że nie będą uznawały niepodległości separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. To spory zwrot w polityce, bo dotąd Kazachstan uważany był za sojusznika Władimira Putina.