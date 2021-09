Powiedz, jakiej chcesz Europy. Zgłoś pomysł na zmianę w Polsce lub na całym kontynencie

Młodzi przypominają wreszcie o kryzysie ekologicznym i zachęcają do wdrażania pracy zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Ich zdaniem inteligentna praca to jeden z bardziej skutecznych sposobów na ograniczenie emisji CO2. "Musimy przestać koncentrować się na tym, co uczyni Europę zamożną, a skupić się na tym, co sprawi, że ludzie będą szczęśliwsi (czystsze powietrze, bardziej elastyczne warunki pracy itp.)" – zachęcają.