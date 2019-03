Poważnie ranny weteran przegrał w sądzie z MON. "Nie wstyd ministrze?"

Służył w Afganistanie, opancerzony pojazd, w którym się znajdował, w wyniku wybuchu wyleciał w powietrze. Mariusz Mańczak doznał poważnych obrażeń. Nie może liczyć jednak na świadczenia od MON. Sąd uznał, że sprawa weterana się przedawniła. - To niegodne - ocenił pełnomocnik żołnierza.

"Nie wstyd panu?" - zapytał na Twitterze ministra Mariusza Błaszczaka Radosław Sikorski . To jego reakcja na historię - przedstawioną przez Onet - poszkodowanego prawie 10 lat temu weterana Mariusza Mańczaka, który nie otrzyma świadczeń, bo sąd przyjął argumentację Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wymiar sprawiedliwości nie zaprzeczał, że Mańczak doznał podczas misji w Afganistanie poważnych obrażeń. Oddalił jednak jego powództwo, bo zgodził się z MON, że sprawa się przedawniła. - Nawet nie przyjechałem na rozprawę, bo w 99 proc. wiedzieliśmy, jak to się skończy. Inna sprawa, że trudno byłoby mi dojechać do sądu - powiedział portalowi Mańczak.

Tłumaczył że żołnierze mają trzy lata na dochodzenie swoich roszczeń, a o tym, że mogą to zrobić, dowiadują się za późno. To nie wszystko. Według Mańczaka MON nie tylko teraz pokazał swój stosunek do niego. Od początku ministerstwo miało się nim nie interesować.