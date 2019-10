WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze sławoj leszek głódź + 2 newsroomjarosław makowski oprac. Anna Kozińska wczoraj (22:51) Poważne oskarżenia pod adresem abp. Sławoja Leszka Głodzia. "On nie ma się czym przejmować" Arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głodziowi zarzuca się poniżanie podwładnych. - Ze swoim stylem posługi kapłańskiej, biskupiej pasuje do... Rozwiń Transkrypcja: Zapytać o arcybiskupa głódzia Który w tym tygodniu został Oskarżony o o ubliżanie publiczne poniżanie swoich po 2 Psychiczne znęcanie się Nad nim Arcybiskup Głódź od wielu lat Jest biskupem I też taka moja Takie moje przekonanie że mimo iż te zachowania jeżeli są Dalekie są od nauczania Franciszka I od zachowania Franciszka To arcybiskupowi także Rzeczywiście pan redaktor ma rację że Art Ze swoim stylem Posługi kapłańskie Kupię i pasuje do stylu Franciszka tak jak 5 do Druga rzecz Znowu my wszystko Kupię wiedzieliśmy skąd Tekst Pokazywały książki reportaże Tak dalej no ale tutaj mam Świadectwa księży którzy Podkreśl Dzisiaj Twarz Znowu To jest coś co co To było znane i było oobe Plotkach przekazywał ZUS do tutaj mamy czarno na białym Ale ostatnio Znowu ma moc Bo te sygnał Szły do nuncjatury zarówno Za poprzedniego nuncjusza up Jaki obecnie I co i nic W tym nie ma Gdyby ci Księża Pana zdanie Ujawnili się powiedzieli pod nazwisk Tak to my tego dość To spotkała by takich informatorów nagroda czy kara Oczywiście karę i dlatego oni się boją na to Uważam że nie ma inne Wyjścia jeżeli chce Ratowo Kościół ale także swoje kapłaństwo Posługa swoją pracę Z otwartą przyłbicą po prostu skonfrontować się Z Tym bardziej że naprawdę zostały już niedługo niedługo czasu aby odszedł na emeryturę idę zostać Szansa Zgodnie ze swoim sumieniem powiedzieć opinii publicznej prawdę bo to się należy na drzewie Którzy przyglądają się Rozwiń