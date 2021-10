Poważna sytuacja epidemiczna w Rumunii. Premier Morawiecki reaguje

"W związku z niezwykle trudną sytuacją w Rumunii spowodowaną przez COVID-19, po konsultacjach z Prezydentem Klausem Iohannisem i Premierem Florinem Citu zdecydowaliśmy się wysłać misję medyczną do Rumunii. Szczepionka to najlepszy sposób walki z wirusem. Przejdźmy przez to razem!" - przekazał w niedzielę Mateusz Morawiecki na swoim profilu na Twitterze.