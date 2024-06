"Potworny strach o siebie". Ekspertka komentuje doniesienia o Putinie

Ekspertka zastrzega jednak, że jej zdaniem na obchodach Dnia Zwycięstwa w Moskwie mogliśmy zobaczyć nie Putina - a jednego z jego sobowtórów. - To mógł być sobowtór. Tak jest, kiedy "on" występuje na placach, co i tak już bardzo rzadko się zdarza. Jako przykład wydarzenia, gdzie zamiast rosyjskiego prezydenta widzieliśmy jego sobowtóra, Kurczab-Redlich wskazuje m.in. wizytę w Mariupolu. - To oczywiście był jego sobowtór - mówi.