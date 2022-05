Potwierdzono przypadek małpiej ospy w Europie

Brytyjskie służby z kolei szukają wszystkich osób, m.in. pasażerów samolotu z Afryki do Wielkiej Brytanii, które miały bliski kontakt z zakażonym. Choć małpia ospa nie rozprzestrzenia się łatwo wśród ludzi, a ryzyko zakażenia dla społeczeństwa jest bardzo niskie, to w kontakcie z chorym może dojść do zarażenia.