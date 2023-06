Dziennikarz potwierdza. Widział ciała rosyjskich żołnierzy na ulicach

Nowa mobilizacja w Rosji? Deklaracja Putina

Władimir Putin podczas wtorkowej konferencji z rosyjskimi dziennikarzami i blogerami militarnymi był pytany to, czy Rosja znowu będzie przeprowadzać nową mobilizację. We wrześniu ubiegłego roku do służby w armii wezwano 300 tys. rezerwistów. Reuters przypomina, że co najmniej drugie tyle Rosjan wówczas uciekło z kraju, obawiając się wysłania na front.