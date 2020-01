W Ostrowcu Świętokrzyskim doszło do zdarzenia, które omal nie skończyło się tragicznie. Policjanci otrzymali zgłoszenie o kierowcy, który potrącił chłopca na przejściu dla pieszych. Jak się okazało, w aucie miał włączoną kamerę.

Potrącił dziecko na przejściu dla pieszych. Mamy nagranie

"Apelujemy do osób, które były świadkami zdarzenia, bądź rozpoznają po ubiorze chłopca z nagrania, o to by zgłosiły się do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim" - przekazały służby prasowe jednostki.