Potężny atak w obwodzie donieckim. Urożajne wyzwolone. Rosjanie uciekli

35. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej opublikowała w środę 16 sierpnia materiał pokazujący walki we wsi Urożajne w obwodzie donieckim. Nagranie opublikowała agencja Associated Press. Wiceminister obrony kraju Hanna Maliar potwierdziła, że siły Ukrainy wyzwoliły wioskę. Urożajne znajduje się w pobliżu niedawno wyzwolonego Staromajorska. Jest to kolejny obszar na południowej osi ukraińskiej kontrofensywy, która prowadzi do odbicia Melitopola. Wiceminister obrony stwierdziła w oświadczeniu, że ukraińskie siły zbrojne kontynuują operacje ofensywne, a do sieci trafiły także inne nagrania z walk w tej okolicy. Na nagraniu jeden z żołnierzy przekazał, że jednostki ukraińskiej piechoty z powodzeniem wyzwalają kolejne obszary. Walki we wsi Urożajne trwały od 10 sierpnia. Według Instytutu Studiów na Wojną, think tanku z USA, Ukraina szuka przełamania na froncie południowym, gdzie Rosjanie przygotowali głęboką, wielowarstwową obronę. Rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat przekazał, że siły obronne Ukrainy kontynuują ofensywę na kierunkach bachmuckim, melitopolskim i berdiańskim, a sukcesy odniosły także na wschód od wsi Urożajne, gdzie umocniły zdobyte pozycje.