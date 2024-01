Potężny atak pod Donieckiem. Rosjanie bez szans na reakcję

Ukraińcy przeprowadzili udany atak z zaskoczenia w okolicach Awdijiwki pod Donieckiem. Grupa zwiadowcza Załużnego wyśledziła Rosjan, którzy zmierzali, by zająć pozycję i przeprowadzić ostrzał rakietowy z systemów TOS-1. Po platformie X krąży już nagranie z efektywnego uderzenia w jedną z takich baterii. Siły ukraińskie zaatakowały żołnierzy Putina przy użyciu dronów kamikaze. Bezzałogowiec uderzył dopiero wtedy, gdy Rosjanie przygotowali się do ostrzału, więc w baterii TOS-1 roiło się wówczas od ciężkiej amunicji. Dron uderzył w bak paliwa rosyjskiego systemu rakietowego, a ten po chwili zajął się ogniem. Po kilku chwilach doszło do serii potężnych eksplozji, rozrywając na kawałki broń okupantów. Taki sam los spotkał drugą wyrzutnię Rosjan. Ukraińcy wykonują tego typu misje po kilkanaście razy dziennie, by osłabić oddziały artyleryjskie wroga, które nękają ostrzałem rakietowym największe miasta Ukrainy.