Potężne wichury w Polsce. Skutki widać na nagraniach

Potężne wichury uderzyły w Polskę. W weekend wiatr łamał drzewa, powalał konary i zrywał linie energetyczne. W całym kraju straż podjęła ponad 3 tys. interwencji. Najwięcej na północy i w północno-wschodniej części Polski. Na mazurskich jeziorach wciąż sytuacja może być niebezpieczna. W weekend utonął jeden żeglarz, a wiele jachtów wywróciło się lub utknęło w trzcinach i na kamieniach. To, jak groźna była pogoda widać na nagraniach z Giżycka opublikowanych przez Sieci Obserwatorów Burz. Dyżurny MOPR ostrzega, by nadal nie wypływać z portów. W poniedziałek opublikowano nowe ostrzeżenie Instytutu Metrologii i Gospodarki Wodnej dla północno-wschodniej części Polski. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu" – podało IMGW.