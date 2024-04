Potężne uderzenie z zaskoczenia. Z czołgu Rosjan nic nie zostało

Brawurowy atak Ukraińców w obwodzie donieckim. Na froncie pod Donieckiem doszło do ataku z zaskoczenia na rosyjskie pozycje. Co ciekawe, moment potężnej eksplozji nagrał akurat Rosjanin, który obsługiwał moździerz kilkaset metrów obok całego zdarzenia. Jego nagranie obiegło rosyjskojęzyczne kanały na Telegramie, a także zaczęło krążyć po platformie X. Na nagraniu można zauważyć, że Rosjanie niczego się nie spodziewali. Akurat trwała ich pauza w działaniach zbrojnych, aż nagle jeden z uzbrojonych dronów Ukrainy trafił w tył czołgu T-72. W wyniku zgromadzonej w środku amunicji, doszło do wielkiego wybuchu, czego pokłosiem były kule ognia i kłęby czarnego dymu. Załoga pojazdu nie miała żadnych szans, by z tego ataku wyjść cało.