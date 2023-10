Potężne uderzenie rakietowe. Bez litości dla Rosjan

Uderzenie rakietowe w rosyjską pozycję pod Zaporożem. W trakcie misji zwiadowczej, ukraiński operator drona zauważył tajemniczy pojazd na środku pola. Zadecydowano, by obserwować tę pozycję i okazało się, że nagle ze środka wyszło dwóch Rosjan, którzy chcieli rozpocząć atak przy użyciu uzbrojonego bezzałogowca. Automatycznie zapadła decyzja, by uderzyć w to miejsce pociskiem artyleryjskim. Rosjanie nie zdążyli uruchomić swojego drona. Nagranie z momentu ataku udostępniło Biuro Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy, a także agencja Reutera. Widać na nim, że rakieta trafia dokładnie w drona, co powoduje silną eksplozję i śmierć rosyjskiej załogi na miejscu. "We wtorek, 10 października Siły Zbrojne Ukrainy wypisały bilet na koncert Kobzona rosyjskim okupantom" - przekazała strona ukraińska na Telegramie pod nagraniem. Żołnierze Zełenskiego, mając na myśli Kobzona, wbili szpilę Rosjanom, dla których najbardziej znanym wykonawcą muzyki popularnej w Rosji był właśnie nieżyjący od pięciu lat Iosif Dawydowicz Kobzon, który karierę rozpoczął za czasów Związku Radzieckiego. Tymczasem ukraińska ofensywa nie zwalnia tempa w obwodzie zaporoskim, a kolejne ataki na pozycje wroga są tylko na to dowodem.