Potężne uderzenie amerykańską bronią w Rosjan. Ukraińcy chwalą się sukcesem

Na profilu Ministerstwa Obrony Ukrainy w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z uderzenia ukraińskiej haubicy M777 na pozycje Rosjan. Zgodnie z opisem do materiału, sytuacja miała miejsce w okolicach miasta Siewierodonieck w obwodzie ługańskim. Dzięki informacjom ukraińskich sił wywiadowczych obsługiwana przez Gwardię Narodową Ukrainy haubica zniszczyła trzy rosyjskie wyrzutnie MLRS Grad. Uderzenie było bardzo precyzyjne. Haubica M777 TO ultralekkie działo kalibru 155 mm konstrukcji brytyjskiej, skonstruowana dla sił zbrojnych USA. To właśnie Amerykanie przekazali Ukrainie haubice M777, które ich wojsko używa z powodzeniem na polu walki. Ich skuteczność jest na tyle duża, że Ukraińcy otwarcie chwalą się tym w mediach społecznościowych. Do sieci trafia wiele nagrań, na których można zobaczyć niszczenie rosyjskich jednostek za ich pomocą.

