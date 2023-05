Potężne eksplozje w Głogowie. Odłamki wbijały się w domy

Mieszkańcy Głogowa przeżyli szok w samym środku dnia. Chwilę po godzinie 13 w środę w okolicach ul. Portowej w Głogowie doszło do serii eksplozji. Na miejsce wysłano sześć zastępów OSP i trzy zastępy PSP. Jak się później okazało, wybuchy nastąpiły w lokalnej rozlewni gazu skroplonego, dlatego zadecydowano, by w akcji ratunkowej wzięły udział duże siły strażackie. Strażacy OSP z Głogowa udostępnili nagranie z tego zdarzenia na swoim oficjalnym profilu na TikToku. Na nagraniu widać ogromne kule ognia, które poprzedzają silne eksplozje. Jak dodano w nagraniu, butle z gazem latały na wysokość "60 metrów", z kolei odłamki "wbijały się w okoliczne domy". - Palił się magazyn rozlewni gazu propan – butan przy ulicy Portowej. Sytuacja była bardzo trudna i bardzo niebezpieczna. W środku były 11-kilogramowe butle z gazem, na zewnątrz dwie o pojemności w sumie ponad 100 metrów sześciennych gazu - mówił dla portalu Głogów Naszemiasto, Tomasz Michalski, zastępca komendanta PSP w Głogowie. W celach bezpieczeństwa ruch samochodów przy ul. Rudnowskiej został wstrzymany. Zatrzymano także ruch pociągów. Obok miejsca wybuchu biegnie linia kolejowa w kierunku Wrocławia. Nie ma ofiar śmiertelnych, jednak jeden z pracowników rozlewni z rozległymi poparzeniami został przetransportowany śmigłowcem do specjalistycznego szpitala.