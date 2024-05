Potężne eksplozje na Krymie. Moment ataku na rosyjskie łodzie

Brawurowa akcja Ukraińców na Krymie. Oficjalne konto Wywiadu Obrony Ukrainy (HUR) na platformie YouTube udostępniło nagranie z momentu ataku na okupowany przez Rosjan port na Krymie w Cieśninie Kerczeńskiej. Na materiale widać ujęcia z kamer morskich dronów, które wyruszyły w stronę półwyspu pod wieczór. W pewnym momencie można zauważyć, jak Rosjanie przy użyciu śmigłowca próbują zniszczyć ukraińskie maszyny. To się jednak nie udało i w finałowym momencie dochodzi do dwóch uderzeń w łodzie armii Putina. Dowództwo wywiadu udostępniło również komunikat do całej akcji. "W nocy 30 maja na tymczasowo okupowanym Krymie zniszczono dwie rosyjskie łodzie. Według wstępnych danych w Cieśninie Kerczeńskiej zostały trafione dwie jednostki typu KS-701 Tuńczyk. Cała operacja była możliwa dzięki wsparciu globalnej platformy United24" - wyjaśniono. Co więcej, tej samej nocy w kierunku Krymu zostały wystrzelone rakiety amerykańskiej produkcji ATACAMS na port Kercz. Rosjanie byli przerażeni tym atakiem, dlatego w obawie przed kolejnymi uderzeniami czasowo zamknęli Most Krymski.