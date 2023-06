Potężna siła polskiego Kraba. Rosyjski 2S4 Tulipan zrównany z ziemią

Kolejne nagranie z Ukrainy, na którym widać potężną siłę armatohaubicy AHS Krab. Tym razem do sieci trafiło nagranie z okolic Bachmutu, gdzie Ukraińcy starają się okrążyć miasto i zamknąć Rosjan w kotle. W trakcie rozpoznania terenu operator drona zauważył w polu pozycję Rosjan. Jak się okazało, był tam moździerz 2S4 Tulipan. Żołnierze Zełenskiego zdecydowali się uderzyć we wrogi cel przy użyciu polskiego Kraba i było to skuteczne posunięcie. Pocisk z samobieżnej armatohaubicy trafił w cel niszcząc tym samym radziecki sprzęt. Eksplozji towarzyszyły kule ognia i kłęby siwego dymu. Pod Bachmutem trwa prawdziwe polowanie artyleryjskie. Wszystko po to, by wyzwolić teren z okupantów przed rozpoczęciem kontruderzenia przy wykorzystaniu piechoty i ciężkiej artylerii.