Potężna eksplozja w stolicy Uzbekistanu. Ogień dotarł do lotniska

Słupy siwego dymu i kule ognia w stolicy Uzbekistanu. Nocą z środy na czwartek w pobliżu lotniska w Taszkencie doszło do potężnej eksplozji. Na platformie X pojawiły się nagrania świadków tego zdarzenia. Widać na nich potężną siłę eksplozji, która spowodowała ogromne zniszczenia w promieniu ok. 15 km. Jeden z mężczyzn pokazał, jak wygląda jego mieszkanie w pobliżu lotniska. Wszystkie okna zostały wybite, a dym zaczął wdzierać się do środka. Sam moment eksplozji był na tyle potężny, że na pierwszy rzut oka przypominał uderzenie bomby atomowej. Według świadków, cytowanych przez serwis informacyjny Nova24, do wybuchu i pożaru doszło w składzie celnym zlokalizowanym w pobliżu lotniska. Zginął 16-letni chłopiec, a 163 osoby zostały ranne – poinformowało uzbekistańskie ministerstwo zdrowia. W ocenie MSW Uzbekistanu za wybuch odpowiedzialne mogło być uderzenie pioruna, jednak zdaniem dziennikarzy Radia Ozodlik, przyczyną eksplozji był pożar baterii jednego z samochodów elektrycznych. Zdaniem krajowych mediów, cała sytuacja nie doprowadziła do wielkich zmian w rozkładzie lotów, a jedynie do niewielkich opóźnień.