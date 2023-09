Potężna eksplozja w Rumunii. Ogień zabił cztery osoby

Niespokojna noc w malowniczej miejscowości w Rumunii. Mieszkańców Calimanesti wybudziła potężna eksplozja gazu, do której doszło na placu budowy autostrady łączącej południowe regiony kraju z Bukaresztem. Agencja AP udostępniła nagrania wybuchu i widać na nich, że kule ognia sięgały momentami nawet trzeciego piętra w bloku. Wybuch zabił cztery osoby, a kolejne pięć poważnie zranił. Do tego spłonął obszar o wielkości pasa startowego na lotnisku. Jak wskazały lokalne władze, przyczyną było "pęknięcie magistrali gazowej i pojawienie się iskier mechanicznych" w trakcie trwania prac budowlanych. Służby zamknęły również obszar na ok. 500 metrów od miejsca wybuchu, podczas gdy strażacy do świtu zmagali się z opanowaniem pożaru.