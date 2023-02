Potężna eksplozja pod Ługańskiem. Sprytny plan Ukraińców zdał egzamin

Rosjanie niczego się nie spodziewali, gdy odpoczywali nocą po wielogodzinnych walkach na froncie pod Ługańskiem. Do sieci trafiło nagranie prosto z ukraińskiego drona, którego operator dostrzegł pozycję wroga w obwodzie ługańskim ok. 20 km od regionu walk. Urządzenie było uzbrojone w trzy granaty 40 mm M430 HEDP, które w odstępie kilkunastu sekund spadły na rosyjski czołg T-72. Przy trzecim uderzeniu uzbrojony po zęby pojazd wyleciał w powietrze, czemu towarzyszyła potężna eksplozja i wielkie kule ognia. Sprytny plan obrońców Kijowa zdał egzamin, ponieważ trzeci granat posiadał najwięcej ładunku wybuchowego. W wyniku wcześniejszych eksplozji doprowadził on do detonacji zgromadzonej w T-72 amunicji, co zakończyło się likwidacją kolejnej maszyny i żołnierzy Putina.