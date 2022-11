Potężna eksplozja po uderzeniu dronem. Zabójcza precyzja żołnierzy

Do sieci trafiło nagranie, które pokazuje zabójczą precyzję Ukraińców w obwodzie donieckim. Armia Kijowa kolejny raz zniszczyła rosyjski cel na froncie przy pomocy drona bojowego z zamontowanym małym ładunkiem wybuchowym M430 HEDP. Jest to niewielki granat, siejący ogromne spustoszenie w oddziałach wroga. Tym razem zniszczeniu uległ rosyjski BMP-3, ponieważ granat spadł prosto na tylną część wozu opancerzonego, gdzie znajdowała się amunicja. W wyniku uderzenia doszło do potężnej eksplozji. Wewnątrz znajdowali się żołnierze Putina. Byli bez szans. Od września w obwodzie donieckim trwają ciężkie walki. Ukraińcy wierzą tu w powtórkę sukcesu z Chersonia. Żołnierze Zełenskiego chcą przed rozpoczęciem zimy dotrzeć jak najbliżej Doniecka, by najpóźniej wiosną rozpocząć kolejną kontrofensywę.