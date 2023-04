Potężna eksplozja bomby JDAM. Wagnerowcy byli w środku budynku

Walki o Bachmut to piekło na ziemi. Z relacji Ukraińców wynika, że na wielu ulicach miasta leżą ciała zabitych rosyjskich żołnierzy. Każdego dnia dochodzi do krwawej wymiany ognia. Tym razem na obrzeżach Bachmutu doszło do potężnej eksplozji, co zarejestrowała kamera drona. Na nagraniu widać, że w pewnym momencie w powietrze wylatuje budynek, a wybuchom towarzyszą kule ognia i kłęby siwego dymu. Akurat w momencie eksplozji w środku opuszczonego budynku znajdowali się wagnerowcy i składowana przez nich broń. Jak przekazali Ukraińcy, do tego ataku użyto czterech amerykańskich bomb JDAM. Dzięki stałej obserwacji z powietrza Ukraińcy wiedzą, kiedy mają uderzyć z zaskoczenia, by zadać jak największe straty szturmującym Bachmut oddziałom wroga i w konsekwencji utrzymać aktualną linię frontu.