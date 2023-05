Potężna eksplozja BMP-1. Przerażeni wagnerowcy nie wiedzieli, co się dzieje

Mocne uderzenie w Rosjan w okolicach Bachmutu. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać przerażonych wagnerowców uciekających z płonącego wozu opancerzonego BMP-1. Ukraińcy sprytnie zaplanowali całą akcję, najpierw śledząc okupantów z powietrza. Kamera drona nie opuściła Rosjan nawet na moment, dlatego ukraińska piechota otrzymała dokładne dane do przeprowadzenia ataku. Nagle w tył pancerza BMP, niedaleko zbiornika paliwa trafił pocisk artyleryjski. Pancerz uchronił załogę przed natychmiastową śmiercią, ale wagnerowcy i tak nie wiedzieli, co się dzieje. Na nagraniu widać, że cała trójka opuszcza pojazd w popłochu, a jeden z Rosjan przez chwilę zamarł w bezruchu. Kilka chwil później doszło do potężnej eksplozji, którą poprzedziła samodetonacja zgromadzonej w środku amunicji. Potężnej eksplozji towarzyszyły wielkie kule ognia i kłęby czarnego dymu - to wszystko przez wyciekające ze zbiornika BMP-1 paliwo.