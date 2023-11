Potężna eksplozja 100 km od frontu. Celem skład amunicji Rosjan

Celne uderzenie rakietowe w skład amunicji i bazę rosyjskich okupantów w miejscowości Siedowe koło Mariupola w obwodzie donieckim. W miejscu oddalonym od frontu o 100 km nocą z soboty na niedzielę zatrzęsła się ziemia. Wszystko za sprawą potężnego ataku rakietowego przeprowadzonego przez Ukrainę. Według portalu Ukrainska Pravda, najnowsze doniesienia sugerują, że do uderzenia użyto nowych pocisków MGM-140 ATACMS od USA. W wyniku zgromadzonej tam rosyjskiej amunicji doszło do potężnej eksplozji, co dobrze widać na nagraniach świadka, które zaczęło krążyć po platformie X i na rosyjskojęzycznych kanałach na Telegramie. Z oddali można zauważyć pożar po uderzeniu rakiety, a po chwili dochodzi do samodetonacji zgromadzonej amunicji, której towarzyszyły wielkie kule ognia i potworny huk. Rosyjska pozycja uległa kompletnemu zniszczeniu i oprócz amunicji, zrównany z ziemią został wojskowy sprzęt, nie wspominając już o wielu ofiarach po stronie rosyjskiej.