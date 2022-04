"Potajemna mobilizacja". Ukraina ujawnia, gdzie Putin zbiera siły

W ostatnich dniach rosyjskie wojska opuścił obwód kijowski, przez co Ukraińcom udało się odzyskać kontrolę nad szeregiem miast i wsi w pobliżu własnej stolicy. Nie oznacza to jednak końca wojny. Eksperci zwracają uwagę na przegrupowanie armii agresora. Rosjanie mieli zmienić taktykę i będą dążyć do zdobycia wschodniej części kraju, w tym Donbasu.