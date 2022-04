"Die Welt": Ukraina zarzuca kłamstwo niemieckiej minister obrony

Szefowa niemieckiego MON broniła utajnienia niemieckich dostaw broni na Ukrainę. - Nie rozmawiamy o tym. Po pierwsze dlatego, że nie chcemy, by transporty stały się celem ataku - powiedział Lambrecht na antenie stacji telewizyjnej ARD w niedzielę wieczorem. - Ale także dlatego, że Ukraina wyraźnie prosi nas, by o tym nie mówić, tak że nawet wróg nie wie, co tam jest, a czego nie ma - dodała Lambrecht.