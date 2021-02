Poszukiwania Jana Lityńskiego. Do akcji chcą wejść nurkowie od sprawy Piotra Woźniaka-Staraka

- Oczywiście, że jesteśmy gotowi pomóc rodzinie i przyłączyć się do poszukiwań. Będę rozmawiał o tym z żoną pana Lityńskiego. Akcja o tej porze roku, na rzece pokrytej lodem będzie bardzo trudna - mówi WP Maciej Rokus . Dodaje, że aktualnie nurkowie grupy pracują na rzece Wisłok w Rzeszowie, gdzie trwają poszukiwania zaginionego 25-latka.

We wtorek Elżbieta Bogucka, wdowa po Janie Lityńskim zamieściła post na Facebooku: - Szukają Janka dalej. Wiem, że wczoraj znaleźli czapkę. Jest trudno, bo lód. Zastanawiam się nad sprzętem, którego użyła Rodzina Staraków w poszukiwaniu syna" - napisała. Wiele osób doradzało jej kontakt właśnie z Grupą Specjalną Płetwonurków RP. To oni w sierpniu 2019 roku po kilkudniowych poszukiwaniach na jeziorze Kisajno, odnaleźli ciało producenta filmowego .

Jan Lityński poszukiwania wznowiono. Skomplikowana akcja

We wtorek rano służby ratownicze wznowiły poszukiwania ciała Jana Lityńskiego . Policjanci z Pułtuska i dodatkowe patrole z Płocka i Radomia sprawdzają brzegi Narwi. Z kolei ratownicy WOPR i Straż Rybacka z użyciem pontonów i rozłożonego na lodzie trapu wchodzą na rzekę, sprawdzają rejon, w którym doszło do wypadku.

- W poniedziałek rozkuliśmy lód, ale dziś rano wpłynęła w to miejsce kra. Poniżej miejsca wypadku strażacy przygotowują w lodzie dziury i przez takie jakby wizjery będziemy wpuszczać podwodną kamerę. Okaże się, czy będzie coś widać - relacjonuje Mariusz Osica z WOPR w Pułtusku. - Robimy wszystko, co da się zrobić w obecnych warunkach - dodaje.

75-letni Jan Lityński utonął podczas próby uratowania własnego psa. Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę, na rzece Narwii w okolicach ulicy Wyszkowskiej w Pułtusku. Rejon poszukiwań obejmuje kilkukilometrowy odcinek biegu rzeki do miejscowości Kacicie. Po kolejnych 20 km rzeka łączy się z Bugiem i wpada do Zalewu Zegrzyńskiego.