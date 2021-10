Poszukiwania Jacka Jaworka. Policyjni eksperci nie mają wątpliwości

- Policjanci dokładnie przeczesywali tamtejszy teren. Bez skutku. Skoro nie znaleziono ciała, to policja musi skupić się na szukaniu go żywego. Rozumiem, że to nie jest komfortowa sytuacja, ale niestety wygląda na to, że w ostatnim czasie "zeszła temperatura z organów ścigania". Zapewne część policjantów wróciła już do swoich bieżących zadań, a grupa, która zajmuje się zatrzymaniem Jaworka, jest już dużo mniejsza – ocenia Marek Dyjasz.